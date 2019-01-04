Çukurova 12. Kitap Fuarı yarın açılıyor

TÜYAP Adana Fuarcılık A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği, ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık A.Ş., Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi desteği ile düzenlenen Çukurova 12. Kitap Fuarı, 5-13 Ocak 2019 tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.Yılın ilk kitap fuarı Çukurova Kitap Fuarı’na 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılırken panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 70 kültür etkinliğinde ve imza günlerinde 500 yazar okurlarıyla buluşacak. Çukurova Kitap Fuarı’nın konukları arasında Füruzan, Ercan Kesal, Latife Tekin, Gülten Dayıoğlu, Yekta Kopan, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Aret Vartanyan, Canan Tan, Zeynep Altıok Akatlı, Mavisel Yener, Nebil Özgentürk, Tülin Kozikoğlu, Sinan Meydan, Hasan Ali Toptaş, Ataol Behramoğlu, İsmail Saymaz, Levent Gültekin, Behiç Ak, Mete Yarar, Çiğdem Gündeş, Kerem Fırtına, Selim Temo, Toprak Işık, Aytül Akal, Hikmet Anıl Öztekin, Sinan Tuzcu, Kemal Hamamcıoğlu, Menderes Samancılar, Kahraman Tazeoğlu, Koray Avcı Çakman, Bahadır Yenişehirlioğlu, Zafer Algöz, Can Yılmaz, Ahmet Şimşirgil, Tarık Tufan, Sinan Yağmur ve daha pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı bulunuyor.Girişin ücretsiz olduğu Çukurova Kitap Fuarı, 5-13 Ocak 2019 tarihleri arasında her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Son gün kapanış saati ise 19.00.

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