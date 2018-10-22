Çukurköy’de dere ıslahı

İZMİR'de, geçen haziran ayında sel felaketi yaşayan Menemen Çukurköy’de üs kuran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, köyün içinden geçen ve şiddetli yağışlarda hasara neden olan derede ıslah çalışmasına başladı. 9.5 milyon liraya mal olacak dere ıslahı 6 ayda tamamlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen haziran ayında Menemen’e bağlı Çukurköy Mahallesi’nde Kolangerisi Deresi'ne ait yan kolun aşırı yağış nedeniyle taşmasının ardından bölgede çalışma başlattı, evleri hasar gören vatandaşlara yardım edildi, yaşamın normale dönmesi sağlandı. Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, dere ve yan kolundaki 2 kilometrelik yatak boyunca temizlik çalışması yaparak, 130 kamyon malzeme çıkardı, derenin akışını rahatlattı.

Dere yatağı üzerine kurulan Çukurköy'ün benzer sorunları gelecekte de yaşamaması için Başkan Aziz Kocaoğlu'nun talimatıyla harekete geçen İZSU Genel Müdürlüğü, dere ıslah projesi hazırlayarak yapım ihalesine çıktı. İhale aşamasının tamamlanmasının ardından, bir süre önce, 2.1 kilometrelik derenin ıslah çalışmalarına başlandı.

Yağışla birlikte dağdan kaya, taş gibi malzemelerin sürüklenmesini önlemek amacıyla derenin üst kısmında 3 adet bent, alüvyoner ince malzemeleri önlemek amacıyla da çökeltim havuzu oluşturulacak. Yan derede de çökeltim havuzu imalatı gerçekleşecek. Derenin üstünün kapalı olduğu yaklaşık 550 metrelik bölüm, üstü ızgaralı, diğer bölümler de üstü açık kesit olacak şekilde ıslah edilecek. Böylelikle şiddetli yağışlarda sel sularının mevcut yollardan taşarak hasara yol açmasının önüne geçilecek. 6 ayda tamamlanacak ıslah çalışmaları 9.5 milyon liraya mal olacak.

İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI