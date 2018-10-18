Çukurcalı genç ressamdan anlamlı sergi

HAKKARİ’nin Çukurca İlçesi’ndeki evinin bir odasını resim atölyesine dönüştürüp, memleketinin kültürel değerlerini, tarihini ve doğal güzelliklerini tuvale taşıyan genç ressam Erkan Kanat, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle sergi açacak. Erkan Kanat’ın yağlı boya ve ağaç yakma eserlerinden oluşan sergi Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda 19 Ekim’de izlenime sunulacak.SÖZLÜ ÇİFTİNİN KARAKALEM RESMİNİ ÇİZDİGeçen temmuz ayında ailesiyle birlikte Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü makamında ziyaret eden Erkan Kanat, Başkan Hüseyin Sözlü ve eşi Zeynep Sözlü’nün karakalem resmini hediye etti. Van Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden önceki yıl mezun olan Erkan Kanat, bu ziyarette Adana’da sergi açma arzusunu dile getirdi. Başkan Sözlü, uzun yıllar terör olaylarıyla anılan Çukurca İlçesi’nin kültürel değerlerini, tarihini ve doğal güzelliklerini resim sanatıyla tanıtan Erkan Kanat’ın bu isteğinin gerçekleşmesi için ilgili bürokratlara talimat verdi.Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalarda Çukurca Belediyesi ile işbirliği yapılarak Erkan Kanat’ın eserlerinin sergilenmesi için hazırlıklar tamamlandı.“ÇUKURCA ARTIK RESİMLE, SANATLA ANILSIN İSTİYORUM”Erkan Kanat’ın yağlı boya ve ağaç yakma eserlerinin izlenime sunulacağı resim sergisinin 19 Ekim günü saat 16.00’da Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda açılacağı duyuruldu. 26 yaşındaki Erkan Kanat, Adana’da sergi açması için tam destek veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye teşekkür edip, “Çukurca artık terörle değil, resimle, sanatla, sporla anılsın istiyorum. Çukurca’da çok yetenekli gençler var. Ama imkanları olmadığı için kaybolup gidiyorlar. Onları kazanmak için bir atölye açmak ve eğitimlerini sağlamak en büyük önceliğim. Bu uğurda açacağım resim sergime Adanalı tüm sanat severleri davet ediyorum” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI