Çukurca Kaymakamı Ayca, esnafla toplantı yaptı

Serdar KARA/ÇUKURCA,(Hakkari)-()-HAKKARİ'nin Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Polis evinde düzenlenen toplantıda esnafla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

İlçe Merkezi'ndeki Polis Evi bahçesinde düzenlenen toplantıya, İlçe Kaymakamı Ayca, bazı kurum amirleri ve esnaflar katıldı. Kaymakam Ayca, toplantıya katılan esnafların sorunlarını dinleyerek, ilçede yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi.Yapılan çalışmalarla ilgili esnafların görüşlerini de alan Ayca, Çukurca ilçesinde yapılan güzel çalışmalanın yanı sıra, bir takım projenin de hayata geçirileceğini söyledi.

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