Çukurca ilçesindeki prestij cadde asfaltlandı

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ilçede yapacakları prestij caddesinde yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyip, firma yetkililerinden bilgi aldı. Kaymakam Ayca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle ilçede asfalt ve parke taşı yapılan yolların güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ilçede sürdürülen asfalt ve parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.Kaymakam Ayca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destekle ilçedeki ana caddeyi, prestij cadde yapıp asfaltlandığını,mahalle yollarına ise, parke taşı döşendiğini belirtti.

Kaymakam Ayca,"Çukurca Merkez'deki Cumhuriyet Caddesi'ni prestij cadde yapmak için çalışmalar aralıksız sürürken, mahalle yollarına da parke taşları döşeniyor. Bu çalışmaların bir hafta içinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Daha sonra aydınlatma direklerimiz gelecek. Bunun yanında, tek tip levhalar olacak. Dükkanlarımızın çatılarını değiştiriyoruz. Bir kaç renk ve desende boyayacağız. Bunları tamamladığımızda burası inşallah çok güzel bir cadde olacak. İki ay içinde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Çukurca layık olduğu çok güzel bir caddeye kavuşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Çukurca halkını layık olduğu yere getirmeye çalışıyoruz. Bu yatırımlar imkânlarımızla olacak işler değildi. Kardeş İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



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