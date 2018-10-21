Çukurca'da 'internetin sosyal yaşamdaki önemi' konferansı

Serdar KARA/ÇUKURCA,(Hakkari)-()-HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, Gazeteci-Yazar Mehmet Berk Engin tarafından 'internetin sosyal yaşamdaki önemi' konulu konferans düzenlendi.

Çukurca Kaymakamlığı ve Belediye'nin destekleriyle ilçedeki Şehit Bilal Soybilgiç konferans salonunda düzenlenen konferansa,İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca,İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ve vatandaşlar katıldı. Çukruca ilçesinde konferans veren gazeteci yazar Mehmet Berk Engin, internetin sosyal yaşamdaki önemini anlattı. Konferansın ardından Çukurca Kaymakamı Temel Ayca ile devlet hastanesini ziyaret eden Engin, burada da hastane çalışanlarıyla söyleşi yaptı.

Gazeteci-Yazar Engin, iİçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ayca'nın destekleriyle bu konferansı verdiklerini belirterek,"Daha önce Çukurca'nın bu kadar güzel ve değerli insanlarla dolu olduğunu bilmiyordum.Buraya gelip, yöre insanıyla bir araya geldiğim için çok mutluyum. Çünkü, burada yaşayan insanları tanımak beni son derece sevindirdi.Yıllardır sosyal sorumluluk konuları ile ilgileniyorum. Çukurca halkına bir şeyler anlatmak ve paylaşmak için, bu güzel insanlarla bir araya geldik. Sağ olsun sayın kaymakamımızın destekleri ile güzel bir sunum gerçekleştirdik. Kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

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