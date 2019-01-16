ÇÜ’de 'Kolombiya Kültür Haftası' etkinliği

ÇUKUROVA Üniversitesi’nde (ÇÜ) Kolombiya Büyükelçiliği tarafından Kolombiya Kültür Haftası düzenlendi.

Program kapsamında Kolombiya Büyükelçiliği'nden gelen heyet Çukurova Üniversitesi’nde bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Büyükelçi Yardımcısı ve Müsteşar Milena Gómez Kopp, Büyükelçilik Diplomatı Dr. Marcelo Macedo Rizo, Ticaret Ateşesi Valeria González Williamson ve Elif Azkın, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı makamında ziyaret etti. 'Festivals in Colombia' adlı serginin açılışı ile başlayan Kolombiya Kültür Haftası programının ilk günü Büyükelçilik Heyeti Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Dış İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Harun Arıkan, Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Müge Ergin ve Uluslararasılaşma Koordinatörü Seher Özer Ütük’ün de katıldığı toplantıda Çukurova Üniversitesi’nin Kolombiya Yükseköğretim Kurumları ile işbirliğine ilişkin istişarelerde bulundu. Özellikle ziraat ve su ürünleri alanlarında işbirliğine yönelik Kolombiya’nın ilgili alanlarda güçlü iki üniversitesi olan EAFIT ve La Salle Üniversiteleri ile imzalanan mutabakat zaptından bu yana kaydedilen gelişmeler iki heyet tarafından paylaşıldı. Ziyaret sonunda Büyükelçi Yardımcısı ve Müsteşar Milena Gómez Kopp’a Çukurova Üniversitesi ile Kolombiya Üniversiteleri arasındaki işbirliğine verdiği katkı ve 'Kolombiya Kültür Haftası' nedeniyle Prof. Dr. Mustafa Kibar tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.



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