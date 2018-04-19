Cüceloğlu, " Evlilik ve aile başarısı, meslek başarısına kurban ediliyor"

KAYSERİ,() BÜYÜKŞEHİR Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Aile Yaşamı ve İletişim” konulu söyleşiye Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ile Sosyolog-Yazar Polat Doğru katıldı. Prof. Dr. Cüceloğlu, evlilik ve aile başarısının meslek başarısına kurban edildiğini vurguladı.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen söyleşi de ilgiyle karşılaşan söyleşiye Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, Sosyolog-Yazar Polat Doğru önemli bilgiler verdi. İnteraktif bir şekilde gerçekleştirilen söyleşide bir ülkenin geleceğini belirleyen iki sosyal ortam olduğunu ifade eden Prof. Dr. Cüceloğlu, “Birincisi çocuğun içinde yetiştiği aile ortamı. Bundan daha önemli bir ortam yok. Bir toplumun geleceği için en önemli olan konu aile. İkincisi de sınıfta öğretmenin verdiği eğitim ortamı” dedi. Eğitimci Polat Doğru da konuşmasının bir bölümünde çocuğun yetiştirilmesindeki bir yanlışa dikkat çekti. Doğru, “Ben her yerde en iyi çocuk benim olsun istedim; ama bunu yaparken de çocuğun canına okudum. Çocuğumu babalığımın performans notu olarak görüyorum” diye konuştu.

Söyleşide Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, hayattaki hangi başarıların önemli olduğu üzerinde de durdu. Evlilik ve aile başarısının çok önemli olduğunu ifade eden Cüceloğlu, bu başarının olmadığı yerde diğer başarıların farkına varılamayacağını söyledi. Prof. Dr. Cüceloğlu, “Maalesef farkına varmadan meslek başarısı uğruna kurban edilmiş pek çok evlilik ve aile başarısı var” ifadelerini kullandı. “Aile Yaşamı ve İletişim” konulu söyleşi için Kayseri'ye gelen Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ve Polat Doğru Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i de ziyaret ettiler.

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