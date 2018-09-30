Çubuk'ta trafik kazası: 3 yaralı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çubuk ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki Ağılcık Mahallesi'nde meydana geldi. Ziyaettin Demir (56) kontrolündeki 06 FE 4642 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil yol kenarındaki toprağa çarparak durabildi. Kazada, Ulviye Demir, Hafize Demir ve Semiha Kırdım yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralılar, acil serviste tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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