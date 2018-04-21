Çubuk'ta otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK,(Ankara),()-ANKARA'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Bulvarı İbni Sina Caddesi ile Elçi Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hüseyin Arslan’ın kullandığı 06 BL 4454 plakalı otomobil ile Mustafa Yaşar idaresindeki 06 CGL 37 plakalı traktör kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Hüseyin Arslan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulans ile Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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