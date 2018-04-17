Çubuk'ta çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK,(Ankara,()-ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, çiftçilikle uğraşan vatandaşlara yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından yüzde 25 çiftçi ödemeli katkı payı tutarını yatıran 'Adi Fiğ', 'Sertifikalı Yonca' ve 'Sertifikalı Silajlık Mısır' dağıtımı gerçekleşti. Çubuk Abad parkında düzenlenen dağıtım programına, Kaymakam İbrahim Çenet, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karakuş, ilçe protokolü ve çiftçiler katıldı. Burada yapılan programda, çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

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