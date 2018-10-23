ÇÜ, uzay sanayiine mühendis yetiştirecek

ADANA, () - ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında, 'Stajyer Mühendis Programı' kapsamında protokol imzalandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat, Genel Müdür Prof. Dr. Temel Kotil, 20 üniversite rektörü, Kredi ve Yurtlar Kurumu temsilcisin de aralarında bulunduğu törende protokol imzalandı. Törende ÇÜ'nün protokolünü Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar imzaladı. Yetkin mühendisler yetiştirmeyi ve üniversite sanayi işbirlikleri kapsamında yeni yetenekleri eğitimleri sırasında kazanmayı amaçlayan program için bu yıl toplamda yaklaşık 1000 öğrencinin programa alınması planlanıyor. Yerlileşme ve millileşmede genç mühendisleri bir an önce hazır etmek, genç mühendislerden en kısa sürede verim almak ve yarının projelerinin gerçekleşmesini en kısa sürede sağlamak hedefiyle Türk üniversitelerinden yetişen en parlak öğrencilere ulaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, “Stajyer Mühendis Programı”yla Çukurova Üniversitesi’nde yetişen gençlere istihdam alanı sunacak.

Stajyer mühendis olarak çalışacak adayların haftada en az 1 tam gün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ‘de çalışacağının altını çizen Prof. Dr. Mustafa Kibar şirketin faaliyet göstermediği şehirlerde ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mühendislerinin üniversitelere giderek öğrencilerle çalışmalar yürüteceğini bildirdi. Öğrencilerin çalıştıkları süre boyunca üniversiteleri tarafından sigortalanarak Kredi ve Yurtlar Kurumu imkânlarından faydalanacağını da belirten Prof. Dr. Kibar ayrıca Türk Havacılık ve Uzay Sanayii çalışmaları için de ücret ödeneceğini söyledi.

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