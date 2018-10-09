ÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi yeni mezunlarını uğurladı

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 19. mezuniyet törenini Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Mezuniyet törenineÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Metin Yavuz, Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezun öğrenciler adına dönem birincisi Adalet Kerti konuşma yaparken, Mezunlar Derneği adına ise Dernek Başkanı Ufuk Gürseli davetlilere seslendi.

SERDAR TOROĞLU: 780 DİŞ HEKİMİ MEZUN ETTİK

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Serdar Toroğlu, 25 yılda 780 diş hekimi mezun ettiklerini belirterek, bu yıl ise 100’e yakın öğrenciyi fakültelerinden mezun etmenin gurunu yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Toroğlu öğrencilere seslenerek, "Yaşayacağınız kötü deneyimlere hazırlıklı olmalısınız. Bir üniversite mezunu olarak soru sorabilme, bu soruları etraflıca düşünebilme, araştırma, keşfetme ve yaratıcı olma yeteneklerine sahipsiniz. Hayatta karşınıza çıkacak bütün zorlukları da bu eğitim perspektifinde analiz ederek rasyonel ve reel düşünerek önyargılardan uzak durarak değerlendirmeniz önemlidir"dedi.

Prof. Dr. Mustafa Kibar ise, nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştiren bir üniversitenin mensubu olarak Diş Hekimliği Fakültesi’nin kuruluşunun 25. yılının kutlandığı bu yılda, mezunların yemin ederek mesleğe adım atma törenine katılmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından öğrencilere son tıp etiği dersini Doç. Dr. Funda Kadıoğlu verirken, Diş Hekimliği andını ise Prof. Dr. Oğuz Yoldaş okuttu. Fakülte Dönem Birincisi Adalet Kerti’nin yaş kütüğüne adını çakmasının ardından diplomalarını alan öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezun oldu.

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