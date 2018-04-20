ÇÜ Devlet Konservatuvarı’nın minik sanatçıları ayakta alkışlandı

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri çeşitli enstrümanlardan oluşan mini bir konser ve bale gösterisiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı.ÇÜ Devlet Konservatuvarı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Minik öğrenciler tarafından yapılan gösteriler izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Mithat Özsan Amfisi’nde düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve ÇÜ Devlet Konservatuvarı öğrencilerince seslendirilen İstiklal Marşı’nın hep bir ağızdan okunmasıyla başladı. Öğrenciler, tüm yıl hazırlandıkları eserlerle sahnede çalışmalarından kesitler sundu. İlk olarak Bale Anasanat Dalı öğrencileri sahne aldı. 5, 6, 7 ve 8. sınıf bale öğrencilerinin gösterileri büyük beğeni topladı. Daha sonra ise Piyano Anasanat Dalı, Üflemeli Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı ve Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı öğrencileri birbirinden değerli eserleri seslendirdi.Sahneye çıkan müzik bölümü öğrencilerinden oluşan oda müziği ve koronun “piyano, keman, çello, kontrbas” ile yaptıkları müzik izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

FOTOĞRAFLI