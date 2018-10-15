CÜ'de yeni akademik yıl açılışı gerçekleştirildi

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) 2018-2019 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonunda yapılan törene Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve akademik personel katıldı.Vali Gül törende yaptığı konuşmada, üniversitenin Sivas'ın en büyük istihdam oluşturan kurumu ve kuruluşu olduğunu belirtti. Akademik kadrosu bin 800'ü bulan üniversitenin idari kadrosu ve diğer çalışanlarıyla 5 bin kişiye istihdam sağladığını aktaran Vali Gül, "Bu Sivas açısından önemli çünkü istihdamın neler ifade ettiğini biliyoruz. Cumhuriyet Üniversitesine gelen öğrencilere sadece bir istihdam aracı olarak bakamayız. Sivas geçmişteki dezavantajlı konumunu yavaş yavaş geride bıraktı. Sivas hava yoluyla ve kara yoluyla ulaşılabilir bir şehir oldu. İnşallah 2019 yılında hızlı trenle beraber de ulaşılabilir bir şehir olacaktır. Bunlarla beraber Cumhuriyet Üniversitesi daha çok tercih edilecektir" dedi.CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da üniversitenin 44'üncü yılında 59 bin öğrenci ve bin 800 akademik personeliyle eğitime ve araştırmaya hizmet verdiğini belirterek, "Üniversitemiz gittikçe daha iyi bir konuma geliyor. En büyük problemlerimizden biri, iki yıldır kadro alamıyoruz, kadro sorunumuz var. Sayın Valimiz başta olmak üzere diğer yetkililerden yardım bekliyoruz. Öğrenci sayısı bizim için önemli ama bölümlerin güçlendirilmesi, alanında uzman bilim adamlarının gelmesi ve üniversitemizin belli alanlarda ortaya çıkması, çok başarılı öğrencilerin bizi tercih etmesine sebep olacaktır. İnşallah bunu da sağlarsak üniversitemiz yarım asra yakın birikimini ileriye doğru taşıyacaktır" diye konuştu.Akademik yıl açılışı konuşmaların ardından Prof. Dr. Nezih Hekim tarafından "Üniversite Kavramı ve Üniversitenin Tarihi" konulu ilk ders yapıldı.

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