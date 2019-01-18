ÇÜ'de 250 başarılı kemik iliği nakli gerçekleştirildi

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 25 yıl önce Prof. Dr. Atilla tanyeli tarafından kurulan Pediatrik Kemik İliği Ünitesi, 250'inci kemik iliği naklini gerçekleştirdi. Türkiye’nin en büyük merkezlerinden biri olan ünitenin başarı oranı yüzde 95 ile dünya standartlarının üzerinde olarak dikkat çekiyor.ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Ünitesi'nin kurucusu Prof. Dr. Atilla Tanyeli, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tunay Sarpel, Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Cevat İnal ile Çocuk Kanser Derneği yetkilileri, daha önce kemik iliği nakli olmuş ve sağlığına kavuşmuş çocuklar ve aileleriyle Balcalı Hastanesi Hipokrat Toplantı Salonu'nda bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıya ünitede görevli diğer akademisyenler, hemşireler, personeller ile Çocuk Kanser Derneği Başkanı Celal Çelebi, Genel Sekreter Sema Soykan ve daha önce kemik iliği nakli olmuş ve sağlığına kavuşmuş çocuklar ile aileleri katıldı. Kemik iliği nakli olmuş ve sağlığına kavuşmuş çocuklar adına aileleri birer konuşma yaptı. Konuşmalar sırasında oldukça duygu dolu anlar yaşandı. Aileler kök hücre bağışının da önemine değinerek, kök hücre bağışı yapılması konusunda çağrıda bulundu.Çocuk Kanser Derneği Başkanı Celal Çelebi ise dernek olarak birçok projeye imza atarken, çok sayıda da çocuğun hayatına dokunduklarının altını çizdi. Çocukların tedavileri sırasında ve tedavi sonrasında birçok ihtiyaçları olduğunu, bunları karşılamaya yönelik proje ve destek çalışmalarının sürekli devam ettiğini dile getirdi.250'NCİ NAKİLPediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Bayram ise, 250'nci nakli gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Bayram, Balcalı Hastanesi’nde yapılan kemik iliği naklileri ile tıbbi süreçler ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Hastanede nakillerin yapılması için gerekli şartları ve nakil sonrasında yapılacakları anlattı. Pediatrik Kemik İliği Ünitesi'nin son derece hijyenik koşullara sahip olduğunu belirten Bayram, 6 kapıdan geçilerek girilen tek kişilik özel odaların yanı sıra hepafiltreli hava arıtma sistemi olan merkezin ulusal ve uluslar arası kuruluşlarca akredite edilmiş olduğuna vurgu yaptı. Bayram, şuan için ünitenin 4 yataklı olduğunu da sözlerine eklerken, yeni yapılacak onkoloji hastanesinde yatak sayısının 10 tane olacağını da söyledi.Ünitenin kurucusu Prof. Dr. Atilla Tanyeli de ÇÜ Balcalı Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Ünitesi’nin Türkiye’nin en başarılı ve büyük merkezlerden biri olduğuna dikkat çekerek, başarı oranının yüzde 95'lere çıktığını, bu oranın ise dünya standartlarından bile daha yüksek olduğunu vurguladı.Kemik iliği nakli ile tedavi olan miniklere, Çocuk Kanser Derneği tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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