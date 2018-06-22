Coşkun Sabah’a Karabük’te büyük ilgi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() – KARABÜK’te, sahne alan Coşkun Sabah’ın konserine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlardan bazıları yakındaki inşaattan bazıları da evlerinin balkonundan ünlü sanatçıyı takip etti.

Karabük Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi’ndeki Kanyon Spor Vadisi alanında düzenlenen konserde Coşkun Sabah sahne aldı. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin de izlediği konserde sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, performansıyla büyük alkış alırken şarkılarına eşlik edildi. Bazı vatandaşlar çıktıkları 3 katlı inşaattan bazıları da evlerinin balkonlarından Coşkun Sabah’ı takip etti. Coşkun Sabah, ’’Böyle konserler olmasa nereden birbirimizi yakından göreceğiz? Sadece televizyonlar yetmiyor. Böyle yakından canlı canlı çok daha güzel. Hepinize yılların teşekkürünü sunuyorum. Ben halk değimiyle biraz eski sanatçıyım. Ama hem eski hem yeniyiz. İkisini birden götürüyoruz biz. Okuduğum 30 yıllık şarkı yeni şarkı gibi. Bu da bizim en güzel değerlerimizden biridir’’ dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Coşkun Sabah’a Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu lokumu, Safranbolu maket evi ve çiçek hediye etti.