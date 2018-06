Çorumlu avukatlar, Sapanca'daki köpek için suç duyurusunda bulunacak

ÇORUM Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Elif Tekeli, Sapanca'da patileri ve kuyruğu kesik halde bulunan yavru köpeğin ölümüyle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.Avukat Elif Tekeli, avukatlar ve hayvanseverlerin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, hayvan hakkı ihlalinin her zaman karşısında olduklarını söyledi. Yavru köpeğe yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirten Tekeli, "Biz tüm hayvanların haklarının savunucusuyuz ve her hayvan hakkı ihlalinin karşısındayız. Bakışlarını, yaşama tutunmak için verdiği mücadeleyi hiç unutmayacağımız hayvan dostumuzun hesabını adalet önünde sormak üzere, tüm yaşam hakkı savunucuları olarak suç duyusunda bulunacağız. Olayın, gösterilen faillerinden ziyade gerçek katilleri bulununcaya dek takipçisi olacağız. Bunun için duyarlı halkımıza söz veriyoruz" dedi.Tekeli, Sapanca'daki yavru köpeğin, her fırsatte dile getirdikleri hayvanlara yönelik zulmün sembolü haline geldiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:"Bize göre henüz faili belli olmayan bu cinayeti ve sorumlularını, şiddetle kınıyoruz. Kaybettiğimiz o minik canın özelinde hayvanlara yapılan işkence, tecavüz, şiddet, kötü muamele ve cinayetin geldiği akıl dışı boyutları ve tabii yapılması gerekenleri usanmadan bir kez daha tüm Türkiye'ye duyuruyoruz. Ağzı süt kokan bu yavruya çekincesizce uzanan eller, ilk fırsatta insana da uzanacaktır. Aramızda serbestçe dolaşan bu katillerle aynı ortamda, hiç bir şey olmamışçasına nefes almak istemiyoruz. Hayvan hakları alanında acilen doğru, yeterli, uygulanabilir yasal düzenlemelerin yapılması zorunludur. Meclis'te bekleyen 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişikliği öngören taslak, mevcut haliyle kabul edilebilir değildir. Hayvan hakları alanında ihtiyaç duyulan önlemlerden yoksundur ve hayvan hakları alanında uzmanlardan oluşturulacak yeni bir komisyon tarafından sıfırdan ele alınmalıdır."

FOTOĞRAFLI