Çorum Valisi yaya geçişlerinde sürücüleri uyardı

İÇİŞLERİ Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmesi kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Çorum’da da öğrencilerin katılımı ile tanıtım yapıldı.

Fatih Caddesi üzerinde gerçekleşen tanıtıma, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Kolcu, Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük katıldı. Minik öğrenciler ellerinde dövizlerle düdük çalarak yaya geçidinden geçerken, yolu kesen trafik polisleri de sürücülere yeni yasal düzenleme ile ilgili bilgi ve broşür verdi.

Vali Çiftçi burada yaptığı açıklamada “2018 yılı karayolları trafik kanunun da bir değişiklik yapıldı. 2019 yılında da İçişleri bakanlığımız bu değişikliğe paralel olarak 2018 yılını yaya öncelikli trafik yılı ilan etti. Her yıl trafik kazalarında bin700 yayanın öldüğünü düşünürsek bu projenin ne kadar önemli olduğunu da açıklamaya gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi artık bundan sonra trafiğe açık alanda her hangi bir trafik polisi ışık yoksa kavşağa gelen araçlar yavaşlayacaklar. Yayanın olması halinde yavaşlayacaklar. Eğer bu kurallara uymazlarsa cezaya maruz kalacaklar. İlimizde de 135 okul önü, 180 yaya geçidinde, 400 personelle uygulamamız devam ediyor. Öncelik hayatın öncelik yayanın diyoruz” dedi.

Daha sonra Vali Çiftçi, bazı araçları durdurup sürücülere “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” tanıtımı hakkında bilgi verdi.

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