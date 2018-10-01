Çorum'da uyuşturucu ve silah operasyonu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,() - ÇORUM'da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeler ile terör örgütü FETÖ’ye ait iki kitap ve 10 adet silah ele geçirildi.

Çorum'da polisin zehir tacirlerine yönelik operasyonları sürüyor. Polis ekiplerince düzenlenen seri operasyonlarda 746 gram esrar maddesi, 323 adet ectacy hap, 28 adet sentetik ecza, 3 gram skunk maddesi, 2 adet Hint keneviri bitkisi, 5 adet tüfek, 4'ü kuru sıkı olmak üzere 5 adet tabanca, 1 adet hançer, 14 adet tabanca mermisi ve FETÖ terör örgütüne ait 2 kitap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınarak haklarında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak", "Yasa Dışı Ekim" ve "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçlarından işlem yapılan 24 şüpheliden 2'si adli konrol kararıyla serbest bırakılırken, 8 zanlı ise tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevine gönderildi.