Çorum'da Sarıkamış şehitleri anıldı

Çorum'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıldönümü dolayısıyla şehitleri anma programı düzenlendi.



Enver Paşa komutasında 1915 yılında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin asker için Çorum'da anma programı düzenlendi. Anma programına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Zeki Gül, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gazi Caddesi Piri Baba Çamlığı'nda biraraya gelen, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda kişi ve öğrencilerden oluşan grup, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda' sloganları atarak şehitilğe kadar yürüdü. Burada düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Ardından konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, "Dondurucu soğuk ve tipi altında şehit olurken bile kol kola giren ve ebediyete bu şekilde yürüyen Mehmetçiğin bu acı destanı bir kahramanlık ve fedakarlık örneği olduğu kadar birlik ve kardeşlik dersidir. Sarışkamış muharebelerinde kutsal vatan topraklarını müdafaa etmek uğruna canını seve seve feda ederek şehit düşen vatan evlatlarını ebediyete intikallerinin 103. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Programda, Kuran-ı Kerim okunup dua edildi, şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.



