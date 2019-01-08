Çorum'da kadın muhtar adayları toplantıda buluştu

Serkan BARIŞ/ÇORUM,()-ÇORUM'da 31 Mart 2019'daki yerel seçimler yaklaşırken, kentte kadın muhtar adayları da sahaya inip çalışmalara başladı. Kadın muhtar adayları, biraraya geldikleri toplantıda, seçimin galibinin kendilerinin olacağını söyledi.

Kentte, 31 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde 14 mahalleye muhtar adayı olan 14 kadın muhtar, biraraya gelerek toplantı düzenledi. Kadın muhtar adayları adına konuşan Çepni Mahallesi Muhtar adayı Ayla Erdemli, kadın muhtar adayları olarak bir araya gelmekteki amaçlarının Çorum’un her mahallesine kadın elinin ve anne şefkatinin değmesi olduğunu söyledi. Erdemli, “Kadınlar olarak her alanda olduğumuz gibi muhtarlık görevini de başarıyla yapacağımızdan hiç kuşkumuz yok. Temennimiz seçimlerin saygı ve sevgi içerisinde geçmesidir” dedi.

Kale Mahallesi'nin ilk kadın muhtar adayı olduğunu söyleyen 18 yaşındaki muhtar adayı Hilal Demiral'ın yer almadığı toplantıya, Çepni Mahallesi Muhtar adayı Ayla Erdemli, Mimar Sinan Mahallesi Muhtar adayı Nesrin Aksungur, Bahçelievler Mahallesi Muhtar adayları Emine Özten, Ülkü Karakuş ve Habibe Alkan, Yeniyol Mahallesi Muhtar adayı Hacer Tülay Örs, Kale Mahallesi Muhtar adayı Şemsi Özdemir, Buharaevler Mahallesi Muhtar adayları Yasemin Eyvazlı ve Esra Savaş, Karakeçili Mahallesi Muhtar adayı Diler Salmancan ve Akkent Mahallesi Muhtar adayı Fidan Gül katıldı.