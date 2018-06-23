Çorum'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Mustafa ULUSOY/UĞURLUDAĞ (Çorum), ()-ÇORUM'un Uğurludağ ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Uğurludağ ilçesi Eski Çeltek köyü kavşağında meydana geldi. Çorum istikametinden Uğurludağ istikametine giden Ertuğrul Arıcı yönetimindeki 19 AJ 893 plakalı hafif ticari araç ile Hüseyin Gökgöz yönetimindeki 19 KY 057 plakalı araçkamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler Hüseyin Gökgöz ve Ertuğrul Arıcı ile birlikte her iki araçta bulunanlar İhsan Karaer, Şeker Karaer, Canan Yağcı ve Özlem Yağcı yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Uğurludağ İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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