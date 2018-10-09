Çorum'da ikamet kurşunlamaya 4 tutuklama

ÇORUM'da, birbirlerinin evini kurşunladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından 1-6 Ekim tarihlerinde kentin çeşitli bölgelerinde meydana gelen ikamet kurşunlama olaylarının aydınlatılması ve faillerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Gülabibey Mahallesi'nde bulunan Kafkasevler 6. Sokak'ta Arif B'nin evinin bir saat arayla iki kez kurşunlamasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, olayı ev sahibi ile aralarında husumet bulunan Mustafa B. ve E.E'nin (17) gerçekleştirdiği tespit edildi.

Olayın ardından Arif B. ve Tahsin K.'nin de diğer tarafın ikametlerini kurşunladığı, iki tarafın gerçekleştirdiği kurşunlama olayları sırasında başkalarına ait ikametlere de mermi ve saçmaların isabet ettiği anlaşıldı. Polis ekipleri Arif B, Tahsin K, Mustafa B. ile E.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.