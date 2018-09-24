Çorum'da eski muhtar intihar etti

ÇORUM,() - ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde Yirce köyü eski muhtarı Adem Akat (74) tabanca ile kalbine ateş ederek intihar etti.

Yirce köyünde oturan eski muhtar Adem Akat, misafir olarak gittiği akrabasının evinde ruhsatlı tabancası ile kalbine ateş ederek intihar etti. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Akat'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze, Ankara Adli Tıp kurumuna gönderildi.