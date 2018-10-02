Çorlulu iş insanları, Filibe Başkonsolosu Ergani'yi ziyaret etti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan Bulgaristan Filibe (Plovdiv) Başkonsolosu Hüseyin Ergani'yi makamında ziyaret etti.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan oda üyeleri ile birlikte Bulgaristan'ın Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani'yi makamında ziyaret etti. Başkonsolos Ergani tarafından karşılanan Volkan ve odanın üyeleri burada bir süre sohbet etti. Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkonsolos Hüseyin Ergani, "Buraya Türkiye'den gelen misafir olunca bizler çok mutlu oluyoruz. Bizler burada vatandaşlarımızın sıkıntılarını, sorunlarını yakından görerek onlara yardımcı oluyor ve iki ülke arasındaki dostluk bağına köprü oluyoruz. Bulgaristan'da yetişmiş insan gücü, AB ülkelerine dağıldı. AB fonları ilk dönemde ülkeye hareket getirmiş olsa bile, küresel krizin etkilerini en çok hisseden ülkelerden biri oldu. Varna ve Burgaz'daki turistik yatırımlar. Sadece oteller değil, villa ve siteler halinde konut satışları da yüksek bir ivme kazanmış. Bir de sağlık turizmi alanında bir kıpırdanma gözleniyor. Ekonomisi hızla büyüyen ülke, yabancı sermayeyi kendine çekerken, Bulgar firmalar da dünya pazarına açılıyor. Türkiye, Almanya, Rusya, İtalya, Romanya ve Yunanistan ile ticaret ortaklığı vardır. Başlıca ihracat kalemleri, tekstil, ayakkabı, demir - çelik, makineler ve aksamı ile mineral yakıttır. Burada yatırım yapmak isteyen iş adamlarına kılavuzluk ederek, iki ülke arasındaki iş birliğine katkıda bulunmak isteriz" dedi.

'ÇORLU SANAYİNİN KALBİDİR'

Çorlu'nun nüfusun her geçen arttığını ve sanayinin kalbi olduğunu belirten Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, "Bizleri misafir etmenizden dolayı sizlere şahsım ve odamız adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çorlu, sanayi olarak Trakya'nın göbeğinde stratejik olarak çok önemli bir konumdadır. Nüfus bakımından çoğu ilden daha fazla nüfusa sahibiz. Seçimi kazanmamızdan sonraki kısa süreçte hem küçük ve orta ölçekli firmalarımız hem de sanayicimiz için bir çok çalışma yaptık. Nefes kredisi, dijitalleşme, Eximbank, arabuluculuk merkezi, ara eleman sorunu için eğitim işbirlikleri, Çorlu Alışveriş Fuarı (ÇAF) ve üyelerin eğitimi başta olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdik. ÇAF için Bulgaristan ve Yunanistan'dan ziyaretçilerimiz geldi. Odamızı ve Çorlumuzu geleceğe hazırlama konusunda gereken tüm çalışmaları yapmaktayız. İş adamlarımızın Bulgaristan'a yatırımları noktasında teşvik ve çalışmaları ilerletmek adına fuar ziyareti gerçekleştireceğiz" dedi.