Çorlu’da karne heyecanı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde öğrencilere karneleri kaymakam Cafer Sarılı tarafından verildi. Sarıl, "Risk gördüğümüz 26 okulumuzda polis zimmetlemiştik. Diğer okullarımızda da güvenlik görevlisi vardı. Çok ciddi bir sıkıntı olmadan eğitim ve öğretim yılımızın birinci dönümünü tamamlamış oldu" dedi.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu'nda yapılan karne törenine katılarak burada öğrencilere karnelerini dağıttı. Sarılı, önce 5 görme engelli öğrencinin eğitim aldığı sınıfa girerek, öğrencilerle sohbet edip, karnelerini verdi. Karnesini alan görme engelli Emine Akgün(10), karnesini aldıktan sonra kaymakam Sarılı'ya teşekkür ederek, "Biz çok mutlu olduk. Karnemi sizin elinizden aldığım için ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Tatilimi en iyi şekilde değerlendireceğim derslerime çalışacağım" dedi. Kaymakam Sarılı, Emine’nin başarılı ve zeki bir öğrenci olduğunu söyleyerek onu kutladı.

Kaymakam Sarılı, ilçede 56 bin öğrenci ile 3 bin 200 öğretmenin bulunduğunu belirterek, "Birinci dönem bizim için çok sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde geçmiştir. Aldığımız ciddi önlemler var okullarımızda. Risk gördüğümüz 26 okulumuzda polis zimmetlemiştik. Diğer okullarımızda da güvenlik görevlisi vardı. Çok ciddi bir sıkıntı olmadan eğitim ve öğretim yılımızın birinci dönümünü tamamlamış oldu. Öğretmelerimize ve idarecilerimize çok teşekkür ediyorum. Ailelerimiz çocuklarını karneleriyle değerlendirmesinler.Zaman ilerledikçe çocuklar kendilerini daha da geliştirip başarılı olacaktır.Burada karnelerinin başarısız olması onların başarısız olması anlamına gelmez.Tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

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