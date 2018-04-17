Çorlu'ya taşkın koruma ve kanalizasyon projesi

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi'nin Çorlu ilçesi Dutluk mevkinde yaptığı taşkın korumanın temeli törenle atıldı.

Taşkın Koruma ve Kanalizasyon İnşaatı Projesi temel atma törenine CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belediyesi ve TESKİ'nin idari ve teknik personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'ÇORLU'DA 17 PROJEYİ TAMAMLADIK'

TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, "Dutluk mevkiinde yaşanan yer altı suları ve kanalizasyon sorunlarını çözmek için Taşkın Koruma ve Kanalizasyon İnşaatı projesini hayata geçirdik. Bu proje ile çevre kirliliği, can ve mal kaybının önüne geçilecektir. Bu çalışmanın mali bedeli 4 milyon 663 bin 998 TL'dir. 240 gün sonra işi tamamlamayı planlıyoruz. Proje kapsamında Dutluk Mevkii'nin yukarı havzasındaki yağmur sularını toplamak üzere 800 metre uzunluğunda 500 mm beton boru ile yağmur kanalı, 994 metre uzunluğunda 2.00 mt ebatlarında tek gözlü kutu menfezi, 70 metre uzunluğunda çift gözlü kutu menfezi, 250 metre uzunluğunda U Kesit kanal, 850 metre uzunluğunda beton boru ile kanalizasyon hattı, 400 metre uzunluğunda beton boru ile kanalizasyon hattı yapılacak. Ayrıca, bu imalatlara ait ızgara, muayene-parsel bacaları da hayata geçirilecek. Biz TESKİ olarak Çorlu ilçesinde 17 adet altyapı projesini tamamladı. Bu projelerin mali bedeli yaklaşık olarak 37 milyon liradır. Devam eden mali bedeli yaklaşık olarak 29 milyon olan 5 adet projemiz var. Devam eden ve bitirilen çalışmalar ile DSİ'nin TESKİ adına yaptığı çalışmalar toplamında Çorlu'ya 120 milyon lira yatırım yapıldı" dedi.

BAYSAN: ÇOK ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTIK

Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, her sene Çorlu'ya 10 bin kişinin göç ettiğini belirterek, "Bu kadar hızlı nüfus artışına rağmen gerek Çorlu Belediyesi gerekse de Büyükşehir Belediyesi üzerimize düşeni fazlası ile yapıyoruz. Vatandaşları rahat ettirmenin en önemli faktörü altyapının sorunsuz işlemesidir. Çok yakında arıtma tesisimizden akacak sular bahçe sulamasında kullanılabilecek. Biz Çorlu ve Büyükşehir Belediyesi olarak kültür merkezinden pazar yerine birçok önemli projeye imza attık" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Bugün burada uzun zamandır üzerinde durduğumuz TESKİ tarafından projesi hazırlanan, Büyükşehir Belediyesi tarafından da finansı sağlanan Taşkın Koruma ve Kanalizasyon İnşaatının temelini atmak için toplandık. Çorlu'ya çok önem verdiğimizi her zaman söyledik. Size bir müjde daha vereyim. Tekirdağ'ın en güzel otogarlarından biri olacak olan Çorlu Otogarı projesi ihalesi yapılmak üzere 1 Mayıs tarihi ile hazır olacak. Hizmet süremizin geri kalan zamanında da Çorlu ve Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Bu projenin Çorlu'ya hayırlı olmasını diliyor ve emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

'BİZ HİZMETİMİZİ HALKA YÖNELİK VE KARŞILIKSIZ YAPARIZ'

Temel atma töreninde son konuşmayı CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü gerçekleştirdi. Köprülü, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri sadece belediyecilik anlayışı ile yapılmış yatırımlar değil. Büyükşehir Belediyemiz görev tanımında olmadığı halde 11 ilçeye 11 okul yaptı. Tekirdağ'ın 11 ilçe ve Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara hizmet için çalışmaktadır. Biz hizmetimizi halka yönelik ve karşılıksız yaparız" dedi.