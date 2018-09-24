Çorlu Kaymakamı Sarılı: Uyuşturucu mücadelemiz sonuna kadar sürecek

Mehmet YRUN/ÇORLU(Tekirdağ),() - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi Kaymakamı Cafer Sarılı, uyuşturucuyla ilgili mücadelenin son hızıyla devam ettiğini belirterek, son 9 ayda 160 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Sarılı, "Operasyonlarda 79 kişi tutuklanırken toplamda değişik çeşitlerde 15 kilogram uyuşturucu ele geçirildi" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle Afyonkarahisar vali yardımcılığından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi kaymakamlığına atanan Cafer Sarılı, asayiş toplantısında basın mensupları ile bir araya geldi. Sarılı, uyuşturucuyla ilgili olarak müdalelerinin sonuna kadar devam edeceğini, emniyet güçlerinin suçlu ve suçluları yakalamak için büyük mücadele ettiklerini söyledi. Sarılı, "Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği akipleri tarafından son 9 ayda 160 kişi gözaltına alınmışır. Bu gözaltına alınan kişilerden 79 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Operasyonlarda 15 kilo değişik çeşitlerde uyuşturucu ve bu uyuşturucudan elde edilen 27 bin 500 liraya el konulmuştur. Şunun bilinmesini istiyorum, emniyetimiz, jandarmamız, adliyemiz tüm kurumlarımızla birlikte uyuşturucuyla mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir" dedi.