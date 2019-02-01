Çorlu'daki fuhuş operasyonunda 3 tutuklama

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesinde polisin düzenlerdiği fuhuş operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ahlak Büro ekipleri ,Muhittin Mahallesi'nde bir evde yabancı uyruklu kadınlara para karılığında fuhuş yapıldığı ihbarı alması üzerine harekete geçti. Eve baskın düzenleyen polis, yabancı uyruklu bir kadın ile birlikte R.G., R.A. ve G.C.'yi gözaltına alındı. Emniyetteki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli 'fuhuşa aracılık etmek' gerekçesiyle tutuklandı. Yabancı uyruklu kadın ise Tekirdağ Göç İdaresi'ne teslim edildi.