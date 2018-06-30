Çorlu'da yağmur etkili oldu





Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),() - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde öğleden sonra başlayan ve kısa sürede etkisini gösteren yağmur yağışında bazı evleri su bastı

Hava sıcaklığının 17 derece olduğu Çorlu'da öğleden sonra başlayan sağanak yağmur yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı evler ile apartman bahçelerini su bastı. Su baskının yaşandığı ev ve apartmanlarda vatandaşlar girişlerde halı, battaniye, kilimler ve kum torbalarıyla önlem aldı. Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler su tahliye çalışmasında bulundu. Meteoroloji yetkilileri yağışların belirli aralıklar ile süreceğini belirtti.

