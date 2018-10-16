Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()– TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince arama yapılan bir evde satışa hazırlanmış 80 fişek uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa mahallesinde S.B.’nin uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla evde arama yapan polis ekipleri farklı yerlere saklanmış 80 fişek eroin ve uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen 1.326 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.B. ve S.B isimli kadınlar gözaltına alındı.