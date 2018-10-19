Çorlu'da uyuşturucu operasyonu

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde bir evde yapılan aramada satışa hazır 40 fişek eroin ele geçirildi.

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Hıdırağa Mahallesinde bir evde öğrencilere uyuşturucu satışa yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Evde mahkeme kararıyla arama yapa polis ekipleri vazonun içinde satışa hazır 40 fişek eroin ve uyuşturucudan elde edilen 730 lira para ele geçirdi. Olayla ilgili olarak evin sahibi O.Ç. gözaltına alındı.