Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),() – TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde polisin metruk bina içinde yaptığı aramada satışa hazır 50 fişek eroin ile 15 adet hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi Susam Sokak üzerinde bulunan metruk binada uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı alması üzerine harekete geçti. Binada aram ayapan polis, torba içinde satışa hazır 50 fişek eroin ile 15 adet hap ele geçirdi. Olayla ilgili G.Y. ile M.Y., gözaltına alındı. Polisin soruşturması sürüyor.