Çorlu'da okullar bölgesinde asayiş uygulaması

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde okullar bölgesinde polisin yaptığı asayiş uygulamasında aranan 1 kişi gözaltına alındı. Evraklarında eksiklik bulunan araçlara ceza uygulandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, okulların açılmasıyla birlikte Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde yer alana okullar bölgesi mevkiinde asayiş uygulaması yaptı. Sivil ve resim ekiplerin katıldığı uygulamada belirlenen noktalarda şüpheli araçlar durularak arama yapıldı. Araçta bulunanlara yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı. Aranan 1 kişi gözaltına alınırken, trafik yönünde kusurlu görünen sürücülere para cezası kesildi, bir araç trafikten men edildi.