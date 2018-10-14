Çorlu'da CHP'li Yıldıray Arıcı, aday adaylığını açıkladı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()– TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, CHP'nin eski ilçe başkanı Yıldıray Arıcı, 2019 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde Çorlu Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı. Arıcı, "Çorlu halkının, belediyesiyle barışma zamanı geldi. Aydınlanmanın, çağdaşlığın, Cumhuriyetin ve Mustafa Kemal'in kenti Çorlu'yu hakkettiği anlayışla yönetmenin zamanı geldi" dedi.

CHP'nin eski ilçe başkanı Yıldıray Arıcı, Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı'nda bulunan parti binasına gelerek aday adaylığı dilekçesini verdi. Ardından meydana çıkan Arıcı'yı partililer çiçeklerle karşıladı. Kürsüden toplanan partililere seslenen Arıcı, "Cumhuriyet Halk Partililerin bizlere verdiği yüzde 86'lık delege desteğiyle, omuzlarımızda olan sorumluluğu hissederek geçirdiğimiz ilçe başkanlığı dönemimizi Cumhuriyet Halk Partimizin ismine, tarihine ve değerlerine yakışır şekilde tamamlamanın verdiği gururla şimdi yeni bir şeyler söylemenin zamanı geldi diyorum" dedi.

Uzun bir yola çıktığını anlatan Arıcı, kendisine bir koltuk arayışında olmadığını belirterek, adayın önseçimle belirlenmesini istediğini söyledi. Çorlu halkının, belediyesiyle barışma zamanının geldiğini kaydeden Arıcı şunları söyledi:

"Bizler koşulsuz şartsız tüm üyelerin katılımı ile yapılacak bir önseçimle adaylarımızı belirlemek istiyoruz. Daha önce yaptığımız yerel seçimler ortada geçmişte Ankara ve İstanbul belediyeleri dahil büyük başarılara imza atan belediye başkanlarının büyük çoğunluğunun ön seçimle gelmesi tesadüf değildir. Önseçim bizlere kazandırır. Değerli arkadaşlar önseçim sandığına girmekten çekinene Çorlu halkı neden oy versin? Bu anlayışla hareket etmemiz gerekiyor. Çorlu'da 6 bine yakın üyesi bulunan Cumhuriyet halk partisinin önüne gelin sandığı hep birlikte koyalım. Ne birileri başkanlığı başkasına bıraksın, ne de kırılma, gücenme olsun. Artık Çorlu halkının, belediyesiyle barışma zamanı geldi. Aydınlanmanın, çağdaşlığın, cumhuriyetin ve Mustafa Kemal'in kenti Çorlu'yu hakkettiği anlayışla yönetmenin zamanı geldi. Bu güne kadar Çorlu'ya hizmet eden başkanlarımıza teşekkür ederek, daha iyisini yapma iddiasıyla Cumhuriyet Halk Partisi Çorlu Belediye Başkan aday adaylığımı sizlerin huzurunda açıklıyorum"

Arıcı, konuşmasının ardından toplanan kalabalığa eşi Esra Arıcı ile birlikte kırmızı karanfil dağıttı.