Çorlu'da 'Bir Nefes de Siz Olun' kampanyası

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesi Eğitim ve Sağlık Vakfı (ÇESAV), Çorlu Devlet Hastanesi'ne 5 adet solunum cihazı alınabilmesi için kaymakamlığın da desteğiyle, 'Bir Nefes de Siz Olun' kampanyası başlattı.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Devlet Hastanesi'nde kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, sanayi bölgesi olduklarını ve hastanedeki hasta sayının her geçen gün arttığına dikkat çekti. Çorlu Devlet Hastanesi'nin Trakya bölgesinde nitelikli sağlık hizmetleri yönünden çok hızlı bir büyüme trendi gösterdiğini ifade eden Sarılı, şunları söyledi:

"Hastanemize müracaat eden bölgemiz hastaları ve hasta yakınlarının taleplerini en iyi şekilde karşılamanın azim ve gayreti içerisindedir. Hastanemizin 2018 yılı toplam poliklinik hasta sayısı 1 milyon 589 bin olmuştur. Anjiyo ve KVC gibi ileri tetkik gerektiren teşhis ve tedaviler başarı ile gerçekleştirilmektedir. Hastane başhekimimiz ve hastane yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde özellikle yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazına ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Solunum cihazına ihtiyacı olan hastalarımızın hastanemizden daha iyi hizmet almalarını teminen beş adet solunum cihazının kazandırılmasının gereklilik arz ettiği görülmektedir. Bu kapsamda Çorlu Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde özellikle solunum cihazına ihtiyaç duyan hastalarımızın beklentilerinin karşılanması için Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı (ÇESAV) aracılığıyla beş adet solunum cihazı alınması çalışması başlatılmıştır. Çorlu Devlet Hastanesi'ne solunum cihazı kazandırılmasına yönelik bölgemizdeki kurum kuruluş sivil toplum örgütleri, esnaf, sanayici, iş insanları ve hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarına ihtiyacımız bulunmaktadır."

Kaymakam Cafer Saralı, Çorlu Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın başlattığı kampanyaya kendilerinin de destek verdiğini ifade ederek, "Hesap numaralarına destek olmak isteyen vatandaşlar bağışta bulunabilecek. Elden para alınmayacaktır, tüm yardımlar hesap numarasına yatırılacaktır. Çorlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazına ihtiyacı olması bakımından kampanya başlatılmıştır. Hastalarımızın daha iyi hizmet almalarını teminen en az beş adet solunum cihazının kazandırılmasına yönelik bölgemizde kurum kuruluş, hayırsever toplum örgütleri esnaf sanayici iş adamların, hayırsever vatandaşlarımıza ve halkımıza duyuru yapılmak suretiyle 1 Şubat 29 Mart 2019 tarihleri arasında 'Bir Nefes de Siz Olun' yardım kampanyası başlatılmıştır" dedi.



