Çorlu'da bir haftada 22 trafodan hırsızlık yapıldı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),() - TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde son bir haftada 22 trafoda hırsızlık meydana geldi. Hırsızlar, trafolardaki demir mazgallar ile bakır kabloları çaldı.

Çorlu'daki trafo hırsızlığı son olarak Şeyhsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Trafonun kapısı kilitlerini demir makası ile kesip giren hırsızlar, kabloların geçtiği kanalların üzerindeki demir ızgaraları, demir pano kapakları, bakır kabloları alarak kaçtı. Trafonun kapılarının açık olduğu bilgisi alan elektrik arıza ekipleri, trafoya girdiklerinde birçok malzemenin çalındığını fark etti.

Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, trafoda inceleme yaptı. TREDAŞ, elektrik arıza ekipleri son bir haftada ilçede trafo hırsızlıklarının arttığını ve 22 trafoda hırsızlık yaşandığını söyledi. Polisin, hırsızlıklarla ilgili soruşturması sürüyor.