Çorlu'da 2 uyuşturucu satıcısı gözaltında

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),() – TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde polisin baskın yaptığı evde 410 gram bonzai ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ee arama ekipleri, Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak üzerinde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine evde arama yaptı. Aramalarda 410 gram satışa hazır bonzai ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.