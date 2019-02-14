Çorlu adliyesi personeli kan bağışladı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde adliye personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Zafer Mahallesi'nde bulunan Çorlu adliye personeli Kızılay'a kan bağışında bulundu. Kan verenler arasında bulunan Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, kış aylarında kan bağışının biraz düştüğünü belirterek, "Çorlu Adliyesi olarak cumhuriyet savcılarımız, hakimlerimiz çalışanlarımızla kış aylarında düşen kan bağışına destek vermek amacıyla Kızılay şube başkanlığımızla birlikte kan bağışı organizasyonunu yaptık. Bu organizasyona avukatlarımız da destek verdi. Bugünde kan bağışlarını gerçekleştirdik. Katılan herkese çok teşekküre diyorum"diye konuştu.

Çorlu Kızılay Şube Başkanı Selime Dodurga, Çorlu adliyesi personelinin duyarlı davranışlarından dolayı Türk Kızılayı adına teşekkür ettiklerini söyledi.