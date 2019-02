Corendon Akdeniz Bölge Acenteleri ile Antalya'da buluştu

Berkay KUNT/ANTALYA, () - CORENDON Turizm Grubu, Antalya ve çevre illerde faaliyet gösteren acenteleriyle Akra Barut Hotel'de özel bir akşam yemeğinde bir araya geldi. 70 acenteden 130 turizm profesyonelinin katıldığı yemekte, Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Corendon Airlines'ın Antalya çıkışlı uçuşlarını tanıttı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan Yıldıray Karaer, Türk kökenli havayolu şirketlerinin Türkiye turizminin gelişiminde büyük rol oynadığını söyledi. Yıldıray Karaer, "Corendon Airlines olarak ülkemiz için üzerimize düşen görev ne ise yaptık, yapıyoruz. Bizim gibi Almanya'da, Hollanda'da, Rusya'da birçok arkadaşımız var. Onlar da bizim yaptığımız benzeri işleri çok başarıyla yapıyorlar. Türk kökenli havayolu şirketlerinin Türkiye turizminin gelişiminde çok önemli payı var" açıklamasında bulundu.

'TURİZMCİNİN HER YILI AYRI BİR MACERA'

25 yıldır turizm sektöründe olduğunu ifade eden Yıldıray Karaer, Türkiye turizminin çalkantılı dönemlerden geçerek bugünlere geldiğini belirtti. Yıldıray Karaer, "Turizmciler açısından her yıl ayrı bir macera ile geçiyor. 25 yılda çok şey gördüm. Krizler, terör, deprem. Ama onca şeye rağmen, bunca yıldır Türkiye turizmi hâla ümit vaat ediyor ve hâla çok hızlı kendini toparlayabiliyor" dedi.

Turizmcilerin kendilerini krizlere alıştırdığını ve artık her şeye kolay adapte olabildiğini söyleyen Karaer, "Değişimler çok hızlı oluyor bizde. 2016 ve 2017 gibi krizli 2 yıldan sonra 2018 iyi bir turizm yılı olarak geçti Türkiye'de. Özellikle de Antalya'da. 2019'da Türkiye'yi çok iyi bir turizm sezonu bekliyor. 24 uçakla operasyon yapıyor olacağız bu dönem. Hollanda ve Belçika pazarında ciddi artışı birebir görüşmelerimizde gözlemleyebiliyoruz. En sorun yaşadığımız Avusturya pazarında bile Türkiye'ye 2019 yılı için çok yoğun talep var. Bu talepleri mümkün olduğunca Corendon Airlines olarak karşılamaya çalışacağız" diye konuştu.

Karaer, 2018 sezonunun ardından hedefleri büyüttüklerini belirterek, "Hollanda ve Belçika'da kendi tur operatörümüz ile yaptığımız operasyonlarımızla Türkiye destinasyonunda yüzde 51 ile pazar lideriyiz. Bu sene Amsterdam'da base edeceğimiz uçak sayısını 6'ya çıkararak operasyonumuzu büyütmeyi ve Türkiye dışındaki diğer 20 destinasyonumuz ile birlikte 2019'da toplamda 750 bin turiste ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

İZMİR'E DİREKT UÇUŞLAR 1 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

1 Haziran'dan itibaren Avrupa'dan İzmir'e direkt uçuşlara başlayacaklarını ifade eden Yıldıray Karaer, 7'si Almanya, 1'i Hollanda'dan olmak üzere toplam 8 şehirden uçuş planladıklarını belirtti. Türkiye'de ana destinasyonun Antalya olduğunu söyleyen Karaer, “Büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğuna inandığımız İzmir'i de rotamıza ekledik. 2019 yazı için İzmir'e 8 meydandan 18 uçuş gerçekleştireceğiz" dedi.

Karaer, grup şirketlerinden Corendon Airlines'ın hedefleri için ise şu açıklamalarda bulundu:

"2019 senesinde filomuzu yüzde 50 büyüterek toplam yolcu sayımızı 4 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Hem base hem de ulaştığımız destinasyon sayısını artırarak 2019'da da başta Almanya olmak üzere birçok ülkeden Antalya, İzmir, Mısır, İspanya, Yunanistan gibi turistik destinasyonlara düzenleyeceğimiz uçuşlar ile büyümeye devam edeceğiz. Özellikle 5 yıldır düzenli bir kapasite artışı ile yerimizi sağlamlaştırdığımız Almanya pazarındaki payımızı büyütmek için girişimlerimiz devam ediyor. Köln'den sonra Münster ve Nürnberg'e de uçaklarımızı base ederek bu pazardaki ciddi oyuncular arasında kendimize yer ediniyoruz."

Yıldıray Karaer'in konuşmasının ardından yapılan çekilişle 1 kişiye Corendon Havayolları Antalya-Almanya gidiş dönüş uçak bileti, 1 kişiye ise Corendon Village Hotel Amsterdam'da 2 gece konaklama hediye edildi.

Corendon Airlines'ın, 1 Haziran- 31 Ekim tarihleri arasında İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçacağı noktalar ve uçuş günleri şu şekilde: Köln: Pazartesi, salı, cuma. Düsseldorf: Pazartesi, perşembe, cumartesi. Frankfurt: Salı, cuma. Hannover: Cuma, cumartesi. Hamburg: Çarşamba, pazar. Stuttgart: Salı, cuma. Münih: Pazartesi, cumartesi. Maastricht/Aachen: Perşembe, pazar.

FOTOĞRAFLI