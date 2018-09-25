Corendon 2019'da kapasite artırıyor

ANTALYA, () - FİLOSUNU ve destinasyonlarını genişleterek başladığı 2018 yaz sezonunu başarıyla tamamlayan Corendon Airlines, 2019'da ilave yatırımlar ile kapasitesini artırmaya hazırlanıyor. Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, ikisi fabrika çıkışlı Boeing 737 MAX 8 olmak üzere bünyelerine 7 yeni uçak katacaklarını söyledi.

Corendon Airlines, 2019'da kapasite artışına gideceğini açıkladı. 2005 yılında kendi tur operatörlerinin Hollanda ve Belçikalı yolcularını Türkiye'ye getirmek için kurdukları şirketlerinin, bugün 45 ülkeden dünyanın birçok tatil destinasyonuna turistik uçuşlar düzenlediğini belirten Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, “Türkiye turizmiyle ilgili büyük beklentilerimiz ve son iki yıldır ağırlık verdiğimiz Avrupa çıkışlı uçuşlarımıza gösterilen ilginin neticesinde yatırımlarımızı artırmaya karar verdik. Şu anda bünyemizde 11'i Türkiye, 2'si Malta, 3'ü de Hollanda bayraklı olmak üzere 16 uçağımız bulunuyor. Filomuza, 2019'da ikisi fabrika çıkışlı Boeing 737 MAX 8 olmak üzere 7 yeni uçak katılacak. Bu uçakların 4'ü Türkiye, 3'ü de Corendon Airlines Europe yapımızda operasyonunu sürdürecek. Filomuza katılacak 7 uçağa ilave olarak, kısa süreli yapılacak kiralamalar ile toplamda 29-30 uçak ile faaliyet göstereceğimiz 2019 yaz sezonunda büyük başarı elde edeceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

AVRUPA'DA KÖLN VE MAASTRİCHT BASELERİNDE KAPASİTE ARTIRIYOR

Biri Türkiye, 2'si Avrupa bayraklı olmak üzere 3 havayolu şirketiyle hizmet veren Corendon Airlines Group, filosundaki uçakların yanı sıra Avrupa'daki base sayısını da artıracak. 2019'da Antalya'ya ek olarak, yurtiçinde İzmir ve İstanbul Sabiha Gökçen meydanlarına ve yurtdışında Köln, Girit (Heraklion ve Chania), Hurghada, Maastricht, Amsterdam, Brüksel, Tel Aviv ve Banjul'da uçak base edeceklerini söyleyen Yıldıray Karaer, tüm bu yatırımların sonucunda 2019 yılı büyüme hedeflerini yüzde 30 olarak belirlediklerini açıkladı.

BOEİNG 737 MAX 8'LERİN SAYISI 2020'DE DÖRDE ÇIKACAK

Türkiye'nin ilk Boeing 737 MAX 8'ini 2018'in Mayıs ayında filosuna katan Corendon Airlines, aynı modelden üç uçak için daha anlaşmalarını imzaladı. Boeing'in Seattle'daki fabrikasında üretilecek uçaklardan ikisi 2019, biri ise 2020'de teslim alınacak. Sky Interior kabin dizaynına sahip Boeing 737 MAX 8, LED ışıklandırmaları ve ferah kabin tasarımıyla yolculara benzersiz bir uçuş deneyimi yaşatıyor. Uçak, yüzde 15-20 daha fazla yakıt tasarrufu sağlayarak karbon emisyonunu da azaltıyor.

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