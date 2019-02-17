Çopuroğlu, 'TÜGVA Kariyer Günleri'ne katıldı

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri Temsilciliği tarafından her ay düzenlenen 'TÜGVA Kariyer Günleri' programının konuğu oldu.TÜGVA toplantı salonunda düzenlenen programda gençlere iş ve siyasi hayat tecrübelerinden örnekler anlatan Şaban Çopuroğlu, iletişimde arama motorlarına yazılan bir kelimenin mutlaka karşılığının olduğuna dikkat çekti. Başkan Çopuroğlu, "İletişimde arama motorlarına yazdığınız bir kelimenin mutlaka karşılığı var. Sizlerin de hayatta söylediklerinizin mutlaka bir karşılığı olmalıdır. Şu anda dünya da en önemli olan şey iletişimdir. İletişimden maksadımız da bugün cep telefonumuzda ki fihristimizdir. Cep telefonumuzda ki fihristimiz ne kadar güçlü ise ne kadar ulaşabildiğimiz insan var ise bunları harmanlayabileceğimiz, birde güce sahip isek ticarette, ziraatta, hayvancılıkta yapıyorsak cebinizde muhteşem bir sermaye var demektir" dedi. Program daha sonra gençlerin soru cevapları ile sona erdi.

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