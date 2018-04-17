Çöpten elektrik üretiliyor

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, kentin çöp sorununu çözdüklerini ve Çaşybaşı bio gaz tesislerinde elektrik üretimi yaptıklarını, günde 200 ton atıktan yakıt elde ettiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ünye ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve basın mensupları ile Altınordu Karapınar Mahallesi’ndeki katı atık ayrıştırma tesislerinde incelemelerde bulundu. Altınordu'da 32 yıl boyunca çöpün Melet ırmağı ile denizin buluştuğu noktaya döküldüğünü, göreve geldikten sonra bu sorunu çözüme kavuşturduklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, "Göreve gelir gelmez ilk işimiz, yıllarca kangren haline gelen bu sorunu Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ortadan kaldırmak oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlığı döneminde helikopter ile çöp alanının üzerinden geçerken bana, ‘Burası nedir?’ diye sordu. Bende, ‘Bu bölge Ordu’nun çöpünün döküldüğü alan efendim’ dedim. Kendileri şaşkınlığını gizlemeyerek, ‘Böyle şey mi olur, şehrin göbeğine çöp mü dökülür, böyle çağdaşlık mı olur? İlk işin bunu buradan kaldırmak olsun. Sana 1 yıl süre veriyorum’ dedi. Biz de bunu görev kabul ettik ve tam 1 yıl içerisinde Altınordu’daki çöp sorununu çözdük ve 19 ilçemizdeki çöpü de rehabilite etmek suretiyle yeni bir sistem kurduk. Kurmuş olduğumuz sistemin ana omurgası olan bu bölgemizin bize teslim edilmesinin ardından, burayı standartlara ve Avrupa Birliği kriterlerine uygun, çöpten hem enerji hem de atıktan elektrik üreten bir yapıya dönüştürdük. Tesisimizde 53 kişi çalışıyor” dedi.

ÜNYE’DE Kİ TESİS YÜKSEK TEKNOLOJİYE SAHİP OLACAK

Altınordu ilçesindeki tesis ile Ünye ilçesinde kurulan tesis arasında bazı kıyaslamalarda da bulunan Başkan Enver Yılmaz, “Ünye Cevizdere’ye kuracağımız ve şu anda yüzde 90’lar seviyesine gelen tesisimiz, fiili kullanım alanı olarak 2 bin 300 metrekarelik ve burası ise 1500 metrekarelik bir alanda yer almaktadır. İlçemizdeki tesisimiz tam otomasyon sistemle çalışıyor. Bu tesisimizde koku için spreyleme sistemi çalışırken, Ünye’de ise spreyleme ve bio filtre sistemi bulunuyor. Bu tesise günlük 8-9 ilçenin çöpü geldiği halde farkındaysanız herhangi bir koku oluşmuyor. 300 ton kapasiteli ve yüksek teknoloji ile çalışacak Ünye’deki tesisimizde Akçay’da birikmiş çöpü de bertaraf edeceğiz. Buradaki tesisin maliyeti yaklaşık 3 milyon TL iken, Ünye’de son sistem kurulan tesisin maliyeti ise 10 milyon TL civarında” şeklinde konuştu.

Sistem sayesinde günlük 30 TIR çöpün 1.5 TIR'a dönüştürüldüğünü, Mesudiye ve Gölköy'de ki çöplerin Gölköy transfer istasyonuna boşaltıldığını, TIR'larla Altınordu'da ki bu tesise getirildiğini, diğer bölgelerde de benzer çalışma yürütüldünü anlatan Başkan Yılmaz şunları söyledi:

"İlimizde toplanan çöpü günlük 600 ton kabul edersek bunun 30 tonu çöp metal ve pet gibi malzeme olarak geri kazanılıyor. 180 tonu Ünye Çimentoya yakıt olarak gidiyor. 120 ton kompost, bio kurutma sistemi ile gübre haline getiriliyor. 240 ton ise su ve su buharı haline geliyor. Kalan kısım da elektrik enerjisi için gerekli organik madde oluyor. O da Çaybaşı’ndaki düzenli depolama alanına götürülüyor. Yıl da 55 bin ton atığı, yakarak yok ediyoruz. Böylece Ünye Çimento Fabrikasının 19 bin ton kömür yakmasının önüne geçiyoruz. Bu da yaklaşık 3 milyon dolar ediyor. İşin özeti bu sistem sayesinde 30 TIR çöp 1,5 TIR'a düşüyor. Bu 1,5 TIR çöpten de elektrik üretiyoruz."

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