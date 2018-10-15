Çöplüğe dönen evde yaşayan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa), () - BURSA'nın Karacabey ilçesinde, çöplüğe dönen evinde yalnız yaşayan Esma Ülker (88), hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ülker, tedavisinden sonra bakımevine yerleştirilecek.

Karacabey Belediyesi mobil ekipleri, Karakoca Mahallesi'nde yalnız yaşamını sürdüren Esma Ülker’in evinde inceleme yaptı. Daha sonra Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem ve Karakoca Mahalle Muhtarı Mümin Özdemir de eve geldi. İlçe Sağlık Müdürü Dr. Volkan Çiğdem, çöplüğe dönen evde uygunsuz koşullarda yaşayan Ülker'in hastaneye kaldırılması gerektiğini söyledi. Ülker, ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Başkan Özkan, Ülker'i hastanede ziyaret ederek, "Olumsuz şartlar altında, hijyenik olmayan şartlarda yaşayan teyzemizin hastaneye yatırılmasını sağladık. Burada bütün bakımları yapıldı. Tedavisi bittikten sonra bakımevine yerleştirilecek. Bundan sonraki hayatına temiz ve güzel şartlarda devam edecek" dedi.

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