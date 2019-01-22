Çöp konteynerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

KIRŞEHİR'de kontrolden çıkarak çöp konteyneri ve park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Kayseri karayolunda meydana geldi. Mustafa K. (35) yönetimindeki 21 AU 505 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çöp konteyneri ve park halindeki araçlara çarptı. Yaralanan sürücü Mustafa K., Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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