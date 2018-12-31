ÇOMÜ Tıp Fakültesi Akademik Kurul toplantısı yapıldı

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Akademik Kurul toplantısı, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Mustafa Görün, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Demir, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Okhan Akdur, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Ünver, akademik ve idari personel katıldı. Toplantı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarıyla devam etti.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, ÇOMÜ’nün hedefi'nin Türkiye’nin en iyi ilk 20 üniversitesi arasına girmek olduğunu belirterek, "Bu, ÇOMÜ için olması gereken bir hedeftir. Çünkü bulunduğumuz şehir, üniversitemizin potansiyeli ve çeyrek asırlık geçmişten gelen tecrübemiz bunu kısa vadede başarılabilecek bir hedef haline getirmiştir. Bu hedeflere yürürken diğer taraftan üniversitemizin temel ihtiyaçlarını büyük oranda giderdik. Sadece son 3,5 yılda 70 milyon TL ödenek alarak Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesini hizmete açtık. Şehrin en önemli unsurlarından biri olacak bir Teknopark Yerleşkesini kuruyoruz. Üniversitemizin bilgi işlemini baştan sona yeniledik. İçinde 36 modül olan bir bilgi işlem sistemini üniversitemize kazandırdık. 2,5 milyon TL harcayarak üniversitemiz internet ve bilgi işlem alt yapısını baştan sona yeniledik. Tıp Fakültesi'nin gidişatı bizi çok memnun ediyor. İnsanın olduğu yerde değer vardır. Kaliteli insanın olduğu yerde kalite vardır. Kalite sadece makine ve teçhizatla başarılabilecek bir şey değildir, insanla başarılabilecek bir şeydir" dedi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer konuşmasının sonunda herkesin yeni yılını kutlayarak, harcadıkları emekleri için üniversite adına herkese teşekkür etti.

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