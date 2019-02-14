ÇOMÜ'nün veri güvenliği belgelendirildi

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ), basılı ve elektronik olmak üzere her türlü ortamdaki verinin güvenliğini sağlamak, veri bütünlüğünü korumak ve veriye erişimi denetleyerek, gizliliği ve sistem devamlılığını sağlamak amacıyla 'Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi' alınması çalışmaları tamamlandı.

ÇOMÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi olan IS0 27001 Belgesinin alınması sürecinde National Keep Cyber Security Services firmasından yaklaşık 6 ay boyunca eğitim aldı. Türk Standartları Enstitüsü tarafından yetkilendirilen DSR Uluslararası Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri Limited Şirketi tarafından yapılan denetlemeler sonucunda Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın ISO 27001 Belgesini alması uygun görüldü.

Gözetim ve belgelendirme şirketi temsilcileri ile Üniversite Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli, ÇOMÜ Rektör Prof. Dr. Yücel Acer’i ziyaret ederek, belgelendirilme süreciyle ilgili bilgiler verdi. Üniversitenin bilgi işlem altyapısı alanında büyük mesafe katedildiğini belirten Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, "Yatırımlar sayesinde sistem odalarında bulunan cihazlar yenilendi. 1 gbyte olan haberleşme hızı 40 gbyte'a yükseltildi. Birimlerin 870 megabyt olan internet erişim hızı 3000 megabyta'a yükseltildi. Önceki yıllar çeşitli firmalardan büyük meblağlar karşılığı satın alınan ve her yıl bakım ücreti ödenen eski nesil yazılımlar yerine, 2018 Ocak tarihinden itibaren, Kalkınma Bakanlığı ve bir devlet üniversitesinin ortak projesi olan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemine (ÜBYS) geçilerek toplamda 36 modülü olan yeni nesil kampüs yazılım sistemi başarıyla kullanılmaya başlandı" dedi.

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