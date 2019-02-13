ÇOMÜ Kreşi'nde, öğrencilere veterinerlik mesleği anlatıldı

ÇANAKKALE İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kreşinde, öğrencilere 'Sevimli Minik Dostlarımız' konulu eğitim verildi, veterinerlik mesleği anlatıldı.

ÇOMÜ Kreşinde, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesinde görevli Veteriner Hekim Asuman Yılmaz Semerci, öğrencilere veteriner hekimlik mesleğini anlattı. 'Sevimli Minik Dostlarımız' konulu eğitim verdi.

Veteriner Hekim Asuman Yılmaz Semerci, "Anaokulu öğrencilerine hayvanları koruma bilincinin aşılanmasını küçük yaştan itibaren toplumumuza kazandırmak istiyoruz. Bunun da ilk adımı olarak kreşe geldik. "Burada çocuklara hayvan beslerken nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrettik. Bazı hayvan türlerini görsel olarak gösterdik, seslerini dinlettik. Veteriner hekim nedir, ne iş yapar, kendisine ne zaman ihtiyaç duyulur? Onlardan bahsettik. Çocukları bu konularda eğlenceli bir şekilde bilgilendirdik" dedi.

Eğitim, hayvan sevgisiyle ilgili birçok hayvanın fotoğrafı ve sesinin de yer aldığı slayt eşliğinde yapılan sunumla sona erdi.

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