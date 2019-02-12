ÇOMÜ Eğitim Fakültesi yeni binasına kavuştu

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi'nin yapımı tamamlanan şehir merkezindeki Anafartalar Yerleşkesi'nde eğitim öğretim başladı.

Çanakkale'de 3 yıl içinde yenileme çalışmaları tamamlanan ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Anafartalar Yerleşkesi'nde, eğitim öğretime başlandı. Anafartalar Yerleşkesi içinde 26 bin 525 metrekarelik inşaat alanına sahip Eğitim Fakültesi’nin yeni binasında 50 derslik, 198 öğretim elemanı ofisi, 9 adet laboratuvar, 2 adet yemekhane, 3 adet seminer salonu, 155 kişilik konferans salonu ve 100 araçlık kapalı otopark bulunuyor.

ÇOMÜ Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, en çok öğrenciye sahip fakültelerden biri olan Eğitim Fakültesi bina inşaatının tamamlanarak eğitim öğretime başlaması nedeniyle bir projeyi daha gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını söyledi. Acer, "Bir büyük eseri daha üniversitemize ve şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde resmi açılışını gerçekleştireceğimiz Eğitim Fakültesi’nin yeni binasında eğitim öğretime başlayan tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" dedi.

ÇOMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç ise, uzun bir geçmişe sahip olan Eğitim Fakültesi’nin eski binasının 2016 yılının ikinci yarısında yıkıldığını ve 3 yıl gibi kısa bir sürede yenisinin yapıldığını söyledi. Genç, "Üniversitemizin en köklü fakültelerinden biri olan Eğitim Fakültesi’nin yeni binası; sınıfları, laboratuvarları, öğretim elemanı odaları, geniş ve ferah kantini, kapalı spor salonu, öğrenci ve personel olmak üzere 2 yemekhanesi ve sosyal imkânlarıyla 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ikinci yarısına başladı. Fakültemiz yeni çehresiyle 21. yüzyılın öğretmenlerini, daha kaliteli ve nitelikli yetiştirme konusunda ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından biri haline geldi. En kısa zamanda çevre düzenlemesi ve var olan eksikliklerimizi gidererek, resmi açılışımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

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